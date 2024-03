Tusindvis af hjemløse skal til at finde nye steder at sove.

For Florida vil forbyde hjemløse at slå lejr eller sove på offentlig grund i et lovforslag, som lovgiverne har sendt til den republikanske guvernør Ron DeSantis.

Det skriver nyhedsbureauet AP, der melder, at DeSantis også støtter ideen.

I stedet kommer man til at udpege forskellige områder, hvor man kan slå sig ned i op til et år, under forudsætningerne, at stoffer og alkohol er forbudt.

Tilhængere siger, at lovforslaget vil hjælpe med at eliminere generne for hjemløse, der bor på offentlig ejendom og parker. De hævder også, at det vil være lettere at hjælpe de hjemløse, hvis de er på ét sted.

»Det er vores ansvar at håndtere hjemløshed, og derfor kan vi ikke vente længere med at bringe denne løsning. Den nuværende model virker ikke,« sagde den republikanske senator Jonathan Martin.

Omkring 30.000 indbyggere i Florida har ikke et hjem og omkring halvdelen af ​​dem har ikke husly.

Men modstandere sagde, at lovforslaget blot er et forsøg på at samle de hjemløse og få dem ud af offentlighedens syn.

»Dette lovforslag gør ikke, og det vil ikke adressere den mere presserende og grundlæggende årsag til hjemløshed,« sagde den demokratiske senator Shevrin Jones.

»Vi omrokerer bogstaveligt talt synligheden af ​​hjemløse personer uden nogen exitstrategi for mennesker, der oplever hjemløshed.«

Lovforslaget ville ikke gælde for folk, der sover i lovligt parkerede køretøjer.

Den træder i kraft 1. oktober, hvis den bliver underskrevet af Ron DeSantis.