Det bliver kaldt »fascistisk« og et brud på menneskerettighederne.

Republikanerne i Florida har i denne uge fremsat et forslag til en kontroversiel lov, som kan gøre det muligt for staten at tvangsfjerne transkønnede børn fra deres forældre.

Det skriver flere amerikanske og britiske medier.

Blandt dem The Independent.

Lovforslaget har skabt forargelse – ikke mindst i LGBTQ-miljøet.

Modstanderne mener nemlig, at loven vil gøre det muligt for myndighederne at fjerne børn fra deres forældre, hvis børnene er »i risiko for« eller »udsat« for såkaldt transkønnet sundhedspleje.

»Dette er fascistisk,« skrev den tidligere politiker Carlos Guillermo Smith på Twitter.

Kara Gross, direktør i menneskerettighedsorganisationen ACLU i Florida, kalder loven »skammelig«.

Lovforslaget har skabt stor debat i Florida. Foto: MARCO BELLO Vis mere Lovforslaget har skabt stor debat i Florida. Foto: MARCO BELLO

»Det er skamfuldt, at vore lovgivere i Florida fortsætter med at vedtage farlige lovforslag, der er designet til at tie, skade og slette transpersoner i Florida,« udtaler direktøren i en erklæring og peger på, at lovforslaget er et direkte angreb på transkønnedes grundlæggende menneskerettigheder og sikkerhed i Florida.

Hun mener også, at loven vil gøre det umuligt for transkønnede i staten at leve et normalt liv som alle andre.

Lovgiverne i Florida godkendte onsdag tre lovforslag, der sigter på at fjerne alle ikke-hetero udtryk fra det offentlige liv.

Det handler også om straffe for at vise LGBTQ-venlige forestillinger eller dragshows.