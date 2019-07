De grønne leguaner har nærmest invaderet den amerikanske stat Florida.

Der er efterhånden så mange af dem, at beboerne nu opfordres af myndighederne til at gribe deres jagtgevær og skyde dem, når de får øje på dem.

Dyrene hører ikke hjemme i Florida. De betragtes som en invasiv art på grund af de skader, de forårsager på f.eks. fortove og landskabsplanter, vurderer statens vildtforvaltning.

»Efterhånden som klimaet forandres, selv en lille smule, kan de brede sig til flere amter i Florida,« siger Joseph Wasilewski til ABC News.

En leguan slikker solskin på et hegn i Ilamorada, Florida. Foto: Karen BLEIER Vis mere En leguan slikker solskin på et hegn i Ilamorada, Florida. Foto: Karen BLEIER

Han er en af de videnskabsfolk fra University of Florida, som studerer vilde dyr i solskinsstaten (Florida, red.) og i Caribien.

Der er fri jagt på leguanerne: 'Disse dyr er ikke beskyttet i Florida,' lyder det i en udtalelse. Det skriver avisen New York Post.

'Folk, der bor i området, behøver ikke tilladelse til at dræbe leguaner på deres ejendom, og vi anbefaler alle at dræbe disse grønne leguaner, når som helst.

Leguaner kan dræbes året rundt – og uden tilladelse – på 22 offentlige landarealer i det sydlige Florida,' lyder beskeden.

En leguan klatrer på en klippe i Miami, Florida. Foto: JUAN CASTRO Vis mere En leguan klatrer på en klippe i Miami, Florida. Foto: JUAN CASTRO

Rob Magill, der er zoolog ved Miami-Dade Zoological Park and Gardens, fortæller, at leguaner er blevet så talrige i det sydlige Florida, at de nu er et almindeligt syn i forstæderne.

Siden 2005, hvor Centeret for Invasive Arter begyndte at holde øje med dem, er flere end 3.000 grønne leguaner blevet spottet i det sydøstlige Florida.

Hanleguanerne kan blive over halvanden meter lange og veje op mod otte kilo. Hunnen kan lægge op til 76 æg om året.

En måde at komme leguanerne til livs på er at spise dem, fortæller Rob Magill til tv-stationen ABC.

»I Mellemamerika bliver leguaner betragtet som en delikatesse, og de bliver faktisk avlet på farme,« siger han.

»Hvis den opfattelse fik rod her, så kunne vores længsel efter billigt og smagfuldt protein spille en væsentlig rolle i at kontrollere deres antal.«