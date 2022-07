Lyt til artiklen

Det kunne meget vel komme fra et flyskrækmareridt.

Men det er ren og skær virkelighed.

Passagerer, der rejste på et Emirates-fly til Brisbane i Australien blev chokerede, da de bemærkede et stort hul i siden af ​​flyet, da de var landet.

Det skriver CNN.

Emirates Airbus A380 (A6-EVK) departed rwy 30L at Dubai (OMDB), VAE on flight #EK430 to Brisbane, Qld, Australia where it landed safely. After landing, a large hole was seen in the left fuselage, allegedly coming from a detached bolt in the nosegear.https://t.co/o1EqBuJ0bA pic.twitter.com/s4p6tIpXDw — JACDEC (@JacdecNew) July 2, 2022

Flyet var lettet 14 timer inden fra Dubai og billeder af flyet, der er delt på sociale medier, afslører omfanget af hullet, som ifølge flyselskabet skyldtes et sprængt dæk forårsaget af en 'teknisk fejl' under rejsen.

Selvom det er uklart, præcis hvor længe flyet havde været i luften, da problemet opstod, tyder nogle rapporter på, at det kan have været omkring 45 minutter inde i flyvningen.

Kommerciel luftfarts hjemmeside Aviation Herald rapporterer, at besætningen underrettede flyveledere i Brisbane Lufthavn om situationen på forhånd og anmodede om, at flyet blev mødt af nødtjenester ved landing.

Emirates udgav senere en erklæring, der understregede, at fejlen ikke påvirkede 'kroppen, rammen eller strukturen af ​​flyet.'

»Vores fly EK430, der fløj fra Dubai til Brisbane den 1. juli, oplevede en teknisk fejl. Et af flyets 22 dæk revnede under flyvningen, hvilket forårsagede skade på en lille del af den aerodynamiske kåbe, som er et ydre panel eller huden på flyet.«