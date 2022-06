Lyt til artiklen

Amanda Carrasco kan huske dengang, man kunne fiske i floden. Og svømme og sejle. Da der var vand.

»Jeg har aldrig set det sådan her. Der har før været lavere vandstand, men ikke som nu,« siger hun.

Den 54-årige chilenske kvinde bor nær Penuelas-floden, hvor mange år med tørke nu nærmest har udraderet den engang så levende flod. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

For bare 20 år siden fungerede floden som vandkilde for havnebyen Valparaiso med omkring en kvart million indbyggere. Dengang rummede den vand svarende til omkring 38.000 svømmebassiner.

Sådan ser den næsten udtørrede Penuelas-flod ud i dag. Foto: IVAN ALVARADO Vis mere Sådan ser den næsten udtørrede Penuelas-flod ud i dag. Foto: IVAN ALVARADO

Nu svarer vandbeholdningen til to svømmebassiner. Og i stedet er bunden udtørret og fyldt med døde fisk.

»I bund og grund har vi kun en vandpyt nu,« siger Jose Luis Murillo fra vandforsyningsselskabet Esval, der opererer i Valparaiso:

»Og det har ekstra vægt, når man tænker på, at Penuelas-reservoiret for få årtier siden var den eneste kilde til vand for hele Valparaiso.«

Det er en 13 år lang tørke, der har været med til at udløse det øjeblikkelige lavpunkt. Og dertil klimaforandringer med stigende temperaturer.

Døde fisk ligger overalt på den udtørrede bund af den tidligere så levende Penuelas-flod. Foto: IVAN ALVARADO Vis mere Døde fisk ligger overalt på den udtørrede bund af den tidligere så levende Penuelas-flod. Foto: IVAN ALVARADO

Eksempelvis kommer der ikke længere samme mængde smeltevand fra Andesbjergene, fordi det smelter hurtigere og i stedet fordamper.

B.T. har tidligere fortalt om lignende problemer ved Lake Mead i USA, hvor vandstanden har nået rekordlave niveauer, uden at det endnu er så grelt som ved Penuelas-floden.

I Chile håber man nu på massive regnmængder – som før i tiden – der igen kan være med til at fylde vand i floden.

»Hvis der ikke kommer regn i år, vil vi ikke have noget at lave,« som landmanden Segundo Aballay udtrykker det:

En forladt molekonstruktion fortæller noget om, hvor højt vandet stod engang ved Aculeo-lagunen. Foto: IVAN ALVARADO Vis mere En forladt molekonstruktion fortæller noget om, hvor højt vandet stod engang ved Aculeo-lagunen. Foto: IVAN ALVARADO Her må der fiskes, som der står på dette (gamle) skilt ved Aculeo-lagunen. Foto: IVAN ALVARADO Vis mere Her må der fiskes, som der står på dette (gamle) skilt ved Aculeo-lagunen. Foto: IVAN ALVARADO

»Dyrene bliver svagere og svagere og dør dag for dag.«

Penuelas-floden er ikke det eneste sted i Chile, hvor vandet er forsvundet. Det samme er tilfældet i Aculeo-lagunen længere mod syd. Her var der også engang masser af liv med hundredvis af daglige besøgende, der kunne svømme, fiske og sejle.

Nu står de rustne både ubrugelige tilbage på den udtørrede bund.

»Der er ingen vand. Det er en ørken. Dyrene dør, og der er ikke længere noget at lave i lagunen,« siger lokale Francisco Martinez.