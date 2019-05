Ungarske redningsfolk eftersøger flere personer, efter at en flodbåd er sunket i Donau i Budapest.

Mindst syv personer er omkommet, efter at en flodbåd er kæntret og efterfølgende sunket på floden Donau, der løber gennem Ungarns hovedstad, Budapest.

Det skriver Reuters på baggrund af oplysninger fra Ungarsk stats-tv.

Sent onsdag aften blev det desuden oplyst, at der var 34 passagerer om bord på flodbåden, og at flere fortsat er savnet.

Af de 34 involverede i ulykken er 32 turister og to besætningsmedlemmer. Ifølge nyhedsbureauet AP havde båden plads til 60 passagerer.

Flere nyhedsbureauer skriver desuden, at det var koreanske turister, der var på båden, da ulykken indtraf.

En større redningsaktion er i gang på stedet, hvor der rapporteres om mere end 12 fartøjer - heriblandt et brandslukningsfartøj - omkring ulykkesstedet.

Båden lå angiveligt fortøjet nær den ungarske parlamentsbygning i det centrale Budapest, da den blev ramt af et andet fartøj.

Den ramte flodbåd vendte derefter bunden i vejret og sank.

Mindst én turist er blevet genoplivet, meddeler det ungarske nyhedsbureau MTI.

Billeder viser, at den ene side af flodbredden er blevet spærret af politiet.

Politiet har i en meddelelse anmodet al skibsfart på Donau i Budapest om at ophøre, skriver Reuters.

Donau er i øjeblikket præget af kraftige strømme efter flere dages massiv nedbør i den ungarske hovedstad.

/ritzau/