Efter en måned uden coronarelaterede dødsfald, er Australien i øjeblikket hårdt ramt af covid-19, og forskere har nu et bud på, hvorfor det forholder sig sådan.

Det skyldes i bund og grund landets håndtering af første corona-bølge, skriver det australske medie News.

En hurtig og effektiv håndtering af starten på corona-pandemien har skabt selvtilfredshed i Australien, mener forskere.

Og efter en lang periode med tilbageholdenhed, er flere af landets borgere nu begyndt at ignorere landets retningslinjer om at holde afstand, lyder det.

Der er nu opsat test-stationer flere steder i millionbyen Victoria på grund af covid-19.

»Det er let at blive selvtilfreds,« advarer forskere fra New Zealand University, der samtidig forklarer, hvor vigtigt det er at minde sig selv om, at det ikke er aktive smittetilfælde, der skaber den største bekymring lige nu:

»Målet handler i virkeligheden om at stoppe de usete smittetilfælde, der spredes i samfundet.«

Det er især millionbyen Victoria i Australien, der er hårdt ramt af covid-19.

I løbet af det seneste døgn har landets sundhedsmyndigheder registreret 75 nye smittetilfælde i byen, der er hjemsted for mere end seks millioner indbyggere.

Det voldsomme udbrud, der er det største siden april, kommer i kølvandet på en beslutning, der blev truffet tilbage i maj.

Dengang mente landets myndigheder, at coronavirussen var så meget under kontrol, at man valgte at ophæve begrænsningerne, der blev indført i april for at stoppe smittespredningen. Og det har fået folk til at slække på reglerne og glemme, at pandemien ikke er overstået, mener forskere.

»Når vi letter lukningen, er det vigtigt, at vi alle husker at vaske hænderne og holde os på passende sociale afstande. Det er også vigtigt, at folk ikke antager, at de er blevet inficeret og nu er immun mod infektion,« siger Brian Oliver fra University of Technology i Sydney.

I Australien er der i skrivende stund registreret 7.764 smittetilfælde, mens 104 personer er døde med coronavirus.