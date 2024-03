Måling viser, at 64 procent af adspurgte vælgere er skeptiske over for både Bidens og Trumps præsidentevner.

Et flertal i USA mener ifølge en meningsmåling, at både præsident Joe Biden og tidligere præsident Donald Trump er uegnede til at sidde i Det Hvide Hus. Det viser en måling i dagbladet New York Daily News.

Målingen, som er foretaget fra Quinnipiac Universitet viser, at 64 procent af de adspurgte vælgere finder dem begge mentalt uegnede til præsidentembedet.

Målingen er belastende for Biden, selv om han på en række andre punkter i målingen scorer mange points.

51 procent af de adspurgte vælgere siger, at de ikke finder Trump mentalt egnet til en anden præsidentperiode.

To tredjedele af deltagerne i målingen siger, at de finder den 81-årige Biden for gammel til at sidde endnu en periode, men der er alligevel 49 procent, som giver ham deres støtte som præsident, mens 45 procent siger, at de støtter den 77-årige Trump.

I en meget omtalt rapport fra den særlige efterforsker Robert Hur, som blev sat ind i en sag om Bidens håndtering af klassificerede dokumenter, som blev fundet i hans hjem, omtales den siddende præsident som "en sympatisk, velmenende ældre herre med dårlig hukommelse".

Trumps udfordrer i kampen om at blive Republikanernes præsidentkandidat, Nikki Haley, har sat spørgsmålstegn ved Trumps kognitive evner. Hun mener, at præsidentkandidater over 75 år bør testes for at få fastslået, at der ikke er store problemer med deres kognitive evner.

Under en tale i januar forvekslede Trump navnet Nikki Haley med Nancy Pelosi, som er tidligere demokratisk formand for Repræsentanternes Hus.

Han har også hentydet til, at tidligere præsident Barack Obama fortsat bestrider præsidentposten.

Når Trump er blevet foreholdt dette, har han hævdet, at det var sarkasme og ikke en bommert, da han omtalte Obama som nuværende præsident.

Alder og mentale kompetencer er i den seneste tid blevet et stadigt større tema i præsidentvalgkampen.

/ritzau/AFP

/ritzau/AFP