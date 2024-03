Det demokratisk-styrede Senat sender efter lang debat milliardstøtteforslag videre til Repræsentanternes Hus.

En støttepakke på et stort trecifret milliardbeløb i danske kroner, der blandt andet indeholder hjælp til Ukraine, Israel og Gaza, er blevet godkendt i Senatet i USA efter en længere debat.

Det fortæller nyhedsbureauet Reuters, efter at det er lykkedes Demokraterne - som har flertal i Senatet - at samle de nødvendige 60 stemmer, der skal til for at sende forslaget videre til Repræsentanternes Hus.

Støttepakken har et samlet omfang på lige godt 95 milliarder dollar (svarende til mere end 650 milliarder kroner).

To tredjedele af pengene er øremærket Ukraine. Israel er tiltænkt 14 milliarder dollar.

Ni milliarder dollar skal gå til humanitær hjælp i Gaza-striben, ligesom der også er afsat knap fem milliarder dollar til en række asiatiske lande, herunder Taiwan, der er truet af kinesisk aggression.

Spørgsmålet er dog, om hjælpepakken nogensinde bliver endeligt vedtaget. Den skal også godkendes i Repræsentanternes Hus, hvor Republikanerne - der har flertal her - har kritiseret indholdet og udformningen af den.

Blandt andet har præsidentkandidat Donald Trump givet udtryk for, at støtten bør gives i form af lån, der skal betales tilbage.

Republikanernes leder i Repræsentanternes Hus, Mike Johnson, har tidligere også krævet, at pakken burde indeholde tiltag, der kan dæmme op for strømmen af immigranter sydfra.

Rick Scott, der er senator for Florida, gav under debatten om hjælpepakken følgende ord med på vejen:

- Forslaget, som det ser ud i dag, vil aldrig blive stemt igennem i Repræsentanternes Hus. Det bliver aldrig til lov, lød det ifølge Reuters.

/ritzau/