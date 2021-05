Demokraterne i USA mener, at en undersøgelse er afgørende for at komme til bunds i, hvad der skete 6. januar.

Et flertal i Repræsentanternes Hus har stemt for en uafhængig undersøgelse af stormen på Kongressen i januar.

Forslaget er således blevet vedtaget onsdag lokal tid med 252 mod 175 stemmer, men dets skæbne skal først afgøres endeligt i Senatet. Her kræver det, at mindst to republikanerne skal stemme ja til en uafhængig undersøgelse.

Demokraterne mener, at en undersøgelse er afgørende for at komme til bunds i, hvad der skete den 6. januar, da en skare af den tidligere præsident Donald Trumps tilhængere stormede Kongressen i forsøget på at standse godkendelsen af præsidentvalget.

Det bliver foreslået, at undersøgelsen skal udformes på samme måde som granskningen af terrorangrebene den 11. september 2001.

Undersøgelsen skal fortages af en uafhængig kommission med i alt ti medlemmer. De skal efterfølgende fremsætte en række anbefalinger for, hvordan kongresbygningen kan sikres bedre, og lignende hændelser kan undgås fremover.

Onsdagens afstemning skal også ses som en test af Republikanernes loyalitet over for Donald Trump, som stadig har et godt greb om partiet efter sin afgang.

Dog stemte en del republikanere i Repræsentanternes Hus for den uafhængige undersøgelse med 35 ud af 211 stemmer, hvilket tyder på uro i geledderne hos partiet.

Alle de ti republikanere, der stemte for at anklage Trump ved rigsretssagen, stemte også for kommissionen.

Trump, der blev frikendt ved rigsretssagen i Senatet i februar, er imod oprettelsen af undersøgelseskommissionen.

Tidligere onsdag meddelte den republikanske senatsleder, Mitch McConnell, at han ikke vil støtte den uafhængige undersøgelse. Han mener, at de nuværende undersøgelser er tilstrækkelige.

/ritzau/Reuters