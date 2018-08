Kun 38 procent af amerikanerne støtter Trumps linje over for indvandring, mens 36 procent støtter hans sundhedspolitik.

Washington. Et flertal af amerikanerne mener, at præsident Donald Trump gør det dårligt som præsident, men han får opbakning fra mange til sin økonomiske politik, viser en ny meningsmåling fra Associated Press- Norc.

Ifølge målingen synes 60 procent af de adspurgte, at Trump gør en dårlig indsats i Det Hvide Hus. 38 procent mener, at han gør det godt.

Disse tal har været ret stabile, siden Trump blev indsat i præsidentembedet i januar sidste år.

Også andre meningsmålinger viser en stabil støtte på omkring 40 procent, hvilket indikerer, at Trumps kernevælgere ikke har svigtet ham.

Men når de store politiske temaer skilles ud og tages hver for sig - for eksempel indvandring og sundhedspolitik - så er det relativt få vælgere, som har tillid til ham, selv om mange republikanere bakker ham op.

Økonomien er dog en undtagelse. På det område mener 51 procent af deltagerne i undersøgelsen, at Trump gør et godt job.

Næsten 90 procent af republikanere støtter Trumps økonomiske politik. 23 procent af Demokraterne slutter også op bag hans økonomiske kurs.

Omkring en tredjedel af de adspurgte støtter, den måde hvorpå Trump håndterer den specielle efterforsker Robert Muellers undersøgelse af russiske indblandinger i den amerikanske valgkamp.

To tredjedele af hans egne partifæller støtter Trump på dette område. Men det er i denne sag, at præsidenten har svagest opbakning fra sine egne.

Kun 38 procent af amerikanerne støtter Trumps linje over for indvandring. Og 36 procent støtter hans sundhedspolitik.

Demokraterne er særligt kritiske over for ham på disse områder, mens 70-75 procent af republikanerne støtter ham.

Når det gælder udenrigspolitik, så får Trump også en lav score. Kun 36 procent mener, at han gør det godt. Hans håndtering af Nordkorea vurderes dog mere positivt. Her får han støtte hos 47 procent.

/ritzau/AP