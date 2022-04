11 helikoptere, 18 howitzer-kanoner og 300 droner.

Det er nogle af de tungere og mere avancerede våben, der i den seneste uge har sat kurs mod de ukrainske tropper.

Våbnene er blevet sendt fra USA i en 800 millioner dollar stor militærpakke.

Endnu mere kan være på vej fra USA.

»Ukraine vil have 40.000 skud til howitzer-artilleriet. Mere er sandsynligvis på vej fra endnu 800 millioner dollar i militærhjælp,« skriver Jack Detsch, der er national sikkerhedsreporter hos mediet Foreign Policy, på Twitter.

CNN oplyser ligeledes, at USA skulle have planlagt en ny forsendelse af militærudstyr.

Det tungere krigsudstyr bliver sendt til Ukraine netop nu af en bestemt årsag. Det fortæller forsker ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jakobsen.

»Det hænger sammen med, hvordan krigen har udviklet sig. Man havde oprindeligt forestillet sig, at det ville blive en kort krig, som Rusland vandt. Nu er der sket det, at det ikke er gået så godt for Rusland,« siger han.

Det, at krigen har været mere besværlig, end russerne forventede, har skiftet russernes fokus til Donbas-regionen i det østlige Ukraine, hvor ukrainerne ifølge Peter Viggo Jakobsen har brug for nogle tungere våben for at forsvare sig.

»Det er et helt andet terræn, og det bliver en helt anden form for kamp. Måske har USA ambitioner om, at man skal prøve at se, om man kan gøre ukrainerne i stand til at skubbe russerne tilbage. Ideelt set helt ud af Ukraine, men det er nok urealistisk,« siger han.

Våben, som USA har sendt til Ukraine. Foto: SERGEI SUPINSKY Vis mere Våben, som USA har sendt til Ukraine. Foto: SERGEI SUPINSKY

Selvom det kan virke urealistisk at skubbe russerne helt tilbage, virker det tilsendte militærudstyr til gengæld til at have skabt stor begejstring i Ukraine og hos præsidenten Volodymyr Zelenskyj.

»Jeg er meget glad for med forsigtig optimisme at kunne sige, at vores partnere er begyndt at forstå vores behov bedre. Forstå, præcis hvad vi har brug for, og præcis hvornår vi har brug for det. Ikke om nogle uger, ikke om en måned, men med det samme. Lige nu, hvor Rusland forsøger at intensivere deres angreb,« siger Zelenskyj i en tale.

Med den større militærstøtte fra USA til Ukraine kunne man frygte for reaktionen fra russisk side, som i forvejen har advaret mod Vestens militære involvering.

Men ifølge Peter Viggo Jakobsen skal der noget »meget ekstremt« til, for at russerne vil komme med en reaktion oven på forsendelsen af våbenudstyr.

»Vi prøver hele tiden at finde en balance med russerne, hvor russerne ikke angriber mål uden for Ukraine. Man har lige så stille skruet op for det udstyr, man er villig til at give. Indtil videre er der en grænse ved kampfly og kampvogne,« siger han.

Den grænse kan dog ifølge Peter Viggo Jakobsen godt rykke sig.

»Hvis man forestiller sig, at Rusland eskalerer konflikten ved at bruge nogle våbentyper, de ikke har brugt endnu, så kan den. For eksempel kemiske våben eller atomvåben.«

»Hvis russerne går over noget, som vi ser som røde linjer, så vil vi imødegå det ved også at esklare,« siger han.

Hvad tror du, at der skal til, for at man fra russisk synspunkt føler, at deres røde linjer er blevet krydset af Vesten?

»Hvis de står til at tabe krigen, men det har jeg svært ved at se. For selvom russerne ikke klarer sig særlig godt, så bør de kunne indtage Donbas, hvis de indsætter alle de ressourcer, som de har. Også selvom vi giver Ukraine våben.«

»Så kan russerne stille sig i Donbas og sige: 'hold jer væk, eller vi bruger atomvåben, hold jer væk, eller vi smadrer Kyiv, hold jer væk, eller vi smadrer Lviv og Odessa'. På den måde har russerne også nogle muligheder, hvor ukrainerne skal overveje, om det er umagen værd, hvis man ikke tror, at man kan erobre noget land tilbage,« siger han.