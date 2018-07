Forholdet mellem USA og Rusland er styrket, og Rusland blandede sig ikke i det amerikanske valg. Det var budskabet til pressen fra den amerikanske og russiske præsident, der mandag mødtes i Helsinki i Finland.

Statslederne havde hinanden på tomandshånd under et to timer langt møde, der resulterede i en række fælles konklusioner, som du kan få overblikket over i faktaboksen længere nede i artiklen. Til ære for verdenspressen satte de sig også hver især i en stol for at besvare spørgsmål. Her leverede Donald Trump en lille gestus, som flere på internettet har bidt mærke i.

Den amerikanske præsident blinkede tydeligt med det ene øje til Vladimir Putin, hvilket har udløst både undrende og rasende kommentarer på de sociale medier.

Hvad Trump mente med denne tydelige blinken, som Guardian News har fanget i videoen herunder, har Det Hvide Hus ikke kommenteret officielt, men på de sociale medier holder flere brugere sig ikke tilbage.





'Hvorfor vil Trump BLINKE til Putin? Giv mig én grund,' skriver brugeren @christogrozev:

Why would Trump WINK at Putin? Give me one reason. — Christo Grozev (@christogrozev) 16. juli 2018



'*Blinkede* Trump faktisk til Putin?? og blev det virkelig fanget på kamera?! #HelsinkiSummit,' skriver brugeren @Redpainter1:

did Trump actually *wink* at Putin?? and it was caught on camera?! #HelsinkiSummit — Red (@Redpainter1) 16. juli 2018

Og fra brugeren @Charles_Lister lyder det:

'#Trump: ”Vores Forsvar kan faktisk godt finde ud af det med hinanden…”

Et eksempel på en mild, svag #POTUS (amerikansk præsident, red.) fast besluttet på at komme godt ud af det med #Putin ved at overgive alle værdier/interesser – smiler, blinker, nikker med sit hoved osv.

Dette er *ikke* ”Make #America Great Again” (Trumps slogan under præsidentvalgkampen, red.) uanset hvor meget fantasien trækkes':

#Trump: "Our militaries do actually get along very well…"



One example of a meek, weak #POTUS determined to get along with #Putin by ceding all values/interests - smiles, winks, nodding his head etc.



This is *not* “Make #America Great Again” by *any* stretch of the imagination. pic.twitter.com/lbAG4JkUq9 — Charles Lister (@Charles_Lister) 16. juli 2018

Uanset hvad Trump har ment med denne blinken, betegnes mødet af eksperter som historisk.

Den russiske præsident nægtede, at Rusland skulle have blandet sig i det amerikanske præsidentvalg i 2016 i form af hacking, hvilket var en benægtelse, som Donald Trump offentlig accepterede.

»Jeg ser ingen grund til, at det skulle være Rusland. Præsident Putin var ekstrem stærk og kraftfuld i hans afvisning i dag,« sagde Trump, der også kunne fortælle, at emner som bl.a. krigen i Syrien blev berørt på mødet bag lukkede døre.

Også Putin lod til at være tilfreds med forhandlingerne. Han benyttede lejligheden til at understrege, at Den Kolde Krig var slut og tilføjede:



»Rusland og USA står nu over for totalt anderledes udfordringer.



I USA er tonen dog en anden. Flere retter kritik mod Trump efter mandagens topmøde. En af dem er republikaneren Paul Ryan, formand for Repræsentanternes Hus.



»Der er ingen moralsk lighed mellem USA og Rusland, der forholder sig fjendtligt til vores mest basale værdier og idéer. USA må forblive fokuseret på at holde Rusland ansvarlig og sætte en stopper for dets væmmelige angreb på demokratiet,« siger Ryan, som du kan læse mere om i artiklen her på bt.dk.

Ifølge udenrigsredaktør på kongressen.com, Philip Christian Ulrich, løb Putin så at sige med sejren efter topmødet på baggrund af det faktum, at han af Trump blev behandlet som en ligemand.

»Og så har han lige pludseligt et videoklip af USA's præsident, der står og lægger afstand til sine egne efterretningstjenesters konklusioner af Ruslands indblanding i valgkampen,« siger Philip Christian Ulrich i analysen, som du kan læse her.