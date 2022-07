Lyt til artiklen

Det er ikke kun i Danmark, at minksagen trækker overskrifter.

Flere udenlandske medier og aviser skriver om minksagen, som bliver kaldt en skandale.

Prominente og anerkendte medier som The Guardian, BBC, Financial Times og Reuters skriver om sagen.

Reuters ridser sagen op og skriver, at danskerne i grove træk godkendt Mette Frederiksens håndtering af pandemien i begyndelsen.

Mediet skriver, at regeringen efterfølgende blev kastet ud i en kæmpe storm, da det kom frem, at der ikke var lovhjemmel til at beordre alle mink 'udslettet.'

Det engelske medie BBC følger op og skriver, at alle danske mink blev 'slagtet,' og at danske minkavlere efterfølgende stod i tårer i fjernsynet.

Avisen The Guardian skriver, at der efterfølgende blev givet kompensation til minkavlerne, der har kostet de danske skatteydere milliarder.

Og avisen tilføjer, at selvom der også blev rapporteret udbrud af corona hos opdrættede mink i Europa og Nordamerika, var Danmark det eneste land, der beordrede en nedlukning af hele indstruien.

Financial Times kalder hele sagen 'en skandale,' og forklarer læserne, at Statsministeriet i Danmark 'handlede meget forkasteligt i processen,' ifølge rapporten.

Men fælles for alle medierne er, at de skriver, at Mette Frederiksen holder pressemøde om sagen fredag klokken 10 - det tyder på, at de udenlandske overskrifter ikke stopper her.