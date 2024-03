Den russiske oppositionsleder Aleksej Navalnyj blev fredag begravet i Quench My Sorrows-kirken i Moskva, efter han døde 14. februar i politisk fangenskab.

Begravelsesceremonien og selve begravelsen fik flere tusinde russere til at gå på gaden for Navalnyj, der blev kaldt Vladimir Putins største kritiker.

Men ifølge lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudie på Forsvarsakademiet, Peter Viggo Jakobsen, betyder det 'beskedne' oprør ikke noget for Putin.

»Krudttønden kommer ikke til at tænde af efter det her.«

»Der var et massivt politiopbud, og når Putin har så godt styr på medierne, er det altså kun de mennesker, der mødte op til begravelsen, som var vidner. Ingenting bliver overladt til tilfældighederne,« siger han.

Hidtil er der ifølge menneskerettighedsgruppen 'OVD-Info' meldinger om over 130 anholdte.

Peter Viggo Jakobsen vurderer dog ikke, at Navalnyjs martyrbegravelse er et udtryk for et smalt Putin-nederlag, selvom tilhængerne, jævnfør billedet herunder, stadig står i kø ved kirkegården.

»Der er så mange millioner russere, og i betragtning af det, er antallet af anholdte meget lavt. Det sender et signal om, at de Putin-kritiske russere ved, at der intet godt kommer ud af et oprør.«

Tilhængerne står stadig i kø til at komme ind Borisovskoye-kirkegården og se graven. Foto: Stringer/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Tilhængerne står stadig i kø til at komme ind Borisovskoye-kirkegården og se graven. Foto: Stringer/Reuters/Ritzau Scanpix

Han understreger, at Aleksej Navalnyj ville have fået en martyrbegravelse, uanset hvor han var blevet begravet.

»Man kan dog undre sig over, hvorfor Putin overhovedet har givet lov til, at han skulle begraves i Moskva og ikke på en hemmelig lokation.«

»Men det kan også betyde, at han ikke vil sende et signal om, at Navalnyj var så stor en trussel, at den skulle holdes hemmelig,« siger Peter Viggo Jakobsen.

Ifølde de russiske fængselsmyndigheder var Navalnyj syg og døde, efter han faldt bevidstløs om på en gårdtur. Både Navalnyjs familie og vestlige leder har dog givet de russiske myndigheder og præsident Putin skylden for dødsfaldet.

