Over 8.000 danskere har på knap tre uger skrevet under på et borgerforslag om at lukke den iranske ambassade i Danmark.

En af dem, der har været med til at stille forslaget, er den dansk-iranske sociolog og forfatter Aydin Soei.

Han mener, det er dybt naivt at tro, man kan komme regimets menneskerettighedskrænkelser til livs ved at føre en dialog med den iranske ambassadør – som var det, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) indkaldte til mandag.

»At lukke en ambassade midlertidigt og udvise en ambassadør er et af de stærkeste signaler, man kan sende,« siger Aydin Soei.

Ifølge ham har det internationale samfund forsøgt at få en dialog med præstestyret i 44 år, uden det har virket.

»Formålet med at lukke ambassaden vil ikke være, at man fra vestlig og dansk hold går ind og gennemtvinger en revolution i Iran. Pointen er, at man ikke skal holde hånden over og legitimere et af de mest brutale regimer, vi har på verdensplan.«

B.T. har spurgt to eksperter, hvorvidt det ville være en god idé at lukke den iranske ambassade i Danmark.

Forsker og lektor med speciale i Iran-studier og persisk ved Københavns Universitet Claus Valling Pedersen mener, at en lukning ville betyde, at Danmark mister enhver mulighed for at komme direkte i kontakt med styret.

»Det tilspidser bare konflikten, og vi risikerer at drive Iran helt ud i isolation. Jeg tror, det er en bjørnetjeneste at gøre den iranske befolkning.«

Ville det ikke sende et signal til regimet, hvis vi lukkede ambassaden?

»Det er selvfølgelig et signal at sende, det er klart. Men det gør vi jo på mange andre måder med sanktioner og kommunikation både gennem vores eget udenrigsministerium og EU og FN.«

»Så jeg synes ikke, behovet er der. Jeg synes, behovet for at komme til at tale med regimet gennem ambassaderne er større og vil gavne befolkningen i Iran mere. For det er jo befolkningen, vi gerne vil tage hånd om og udtrykke solidaritet med.«

Men tror du, at de iranske ambassadører i Vesten er til at tale til fornuft?

»Nej nej, det tror jeg ikke. Det er ikke sådan. Hvis der er en kommunikationsvej åben, er der en samtale, der på en eller anden måde kan hjælpe Iran.«

Hvad kunne det være for en samtale?

»Jeg ved ikke, hvad det skal være for en samtale, andet end den der er lige nu. Jeg frygter bare, at i det øjeblik, Iran bliver helt isoleret, så bliver det ligesom Nordkorea. Det er det scenario, jeg ser for mig.«

B.T. har ligeledes talt med Kim B. Olsen, der er analytiker i udenrigspolitik og diplomati ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS).

Ifølge ham vil lukningen af en ambassade være lig med afbrydelse af alle diplomatiske forbindelser.

»Det er et meget voldsomt skridt med meget få fortilfælde. Det gør det også ganske usandsynligt at genoptage de diplomatiske forbindelser inden for en overskuelig fremtid.«

Man kunne argumentere for, at vi alligevel ikke får eller har fået noget ud af dialog med regimet. Ville det ikke sende et stærkere signal om støtte til den iranske befolkning, hvis man lukkede ambassaden?

»Et godt eksempel er, at den russiske ambassade i Danmark stadig er åben, og man har stadig dialog. Her kan man også stille spørgsmålstegn ved, hvor meget den har bragt med sig. Men det er en kerneværdi i diplomatiet, at man bliver ved med at tale og afsøge de muligheder, der er. Selvom man er dybt forarget over den udvikling, der er i et andet land.«

Kan det skade mere, end det kan gavne, hvis man afbryder alle diplomatiske forbindelser?

»Selvom det, der sker i Iran, er fundamentalt problematisk i forhold til menneskerettigheder – så er verden jo så kompleks, at der også er andre elementer, man stadig har kontakt til Iran om – herunder forhandlinger om det iranske atomprogram, som også er en kerneinteresse i europæisk sikkerhed.«

Kan det have gavn at udvise nogle diplomater?

»Det er så spørgsmålet. Så er man inde på kalkulen om, hvorvidt det iranske regime kan tåle at blive isoleret internationalt. Man kan altid prøve de her greb. Men om det ændrer noget, handler om, hvor langt det iranske styre er villig til at gå.«

Kan en international isolering af regimet betyde, at de blot får mere fred til at begå deres menneskerettighedskrænkelser?

»Ja, man kan i hvert fald sige, at hvis vi udviser iranske diplomater eller lukker den iranske ambassade i Danmark, så vil man fra iransk side også udvise danske diplomater eller lukke den danske ambassade i Iran. Og dermed vil den danske stat have én kilde mindre til at følge med i de problematiske ting, der foregår i Iran.«