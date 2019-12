Flere tusind mennesker er søndag blevet evakueret fra deres bopæl i Australien.

Det sker, da brandvæsnet i det østlige Gippsland i delstaten Victoria vurderer, at faren for naturbrande er blevet for stor.

»Hvis du planlægger at besøge det østlige Gippsland i dag eller mandag, skal du ikke gøre det. Hvis du allerede besøger det østlige Gippsland, skal du forlade området i dag,« siger Andrew Crisp, der er beredskabskommissær i en pressemeddelelse.

»Hvis du bor i det østlige Gippsland, skal du bevæge dig til et mere sikkert sted,« fortsætter han.

Everyone in East Gippsland must leave the area today due to the fire danger forecast for tomorrow. Do not travel to this area. It is not possible to provide support and aid to all the visitors currently in the East Gippsland region.



Full info here: https://t.co/IlcPMgnLJ7 pic.twitter.com/XJBwFdGVej — CFA Updates (@CFA_Updates) December 29, 2019

Store dele af Australien har i adskillige måneder været hærget af naturbrande i større og mindre grad.

Lige nu er der mere end 100 naturbrande rundt omkring i Australien, skriver BBC.

I skovområdet nær flere beboelsesområder i Gippslands østlige del er der tre store brande. Det er dem, der nu udgør så stor en trussel, at man har besluttet at evakuere folk.

»Det er en meget alvorlig, livstruende situation,« siger Andrew Crisp.

Helikopterer kaster vand ud over naturbrandene i Gippsland den 4. marts 2019 Foto: DAVID CROSLING Vis mere Helikopterer kaster vand ud over naturbrandene i Gippsland den 4. marts 2019 Foto: DAVID CROSLING

Brandene har frem til nu været under kontrol i sådan en grad, at de ikke udgjorde en akut fare for befolkningen. Men med de kommende dages temperaturstigninger på op til 40 grader, tørt vejr og stærke vindstød, så er situationen nu en anden.

Desuden øger tørken risikoen for, at der vil opstå en ny brand. Der er nemlig også risiko for lynnedslag. Sådan et kan sætte en brand i gang, hvis der er tørt nok.

I pressemeddelelsen opfordres alle, der befinder sig i - og forlader - det evakuerede område, til at registere sig i et register lavet af nødhjælpsorganisationen Røde Kors, hvor man kan lade andre vide, hvor man befinder sig.

Det antages, at der er omkring 30.000 mennesker på juleferie i området.

Brandmænd forsøger at slukke en skovbrand i Gippsland 4. marts 2019. Foto: DAVID CROSLING Vis mere Brandmænd forsøger at slukke en skovbrand i Gippsland 4. marts 2019. Foto: DAVID CROSLING

Og 9000 mennesker camperer på en festival i området, hvor vejen ind til området blot består af en lille sti. Det vil derfor være umuligt at evakuere folk hurtigt nok, hvis der opstod en nødsituation.

Det oplyses også i pressemeddelelsen, at man skal være opmærksom på, at man i området kan miste strøm. Desuden kan brandene skade telefonnetværket, så man ikke kan bruge sin telefon.

Indtil videre har brandene i Australien ødelagt cirka 40.000 kvadratkilometer skov siden september 2019.

Det antages, at otte personer er døde som følge af brandene.