Over 20 turister skulle have været om bord på en turistbus, der er forulykket i New Zealand. Flere er dræbt.

Flere turister om bord på en turistbus er blevet dræbt i en trafikulykke i New Zealand tidligt onsdag morgen dansk tid.

Det skriver den newzealandske avis NZ Herald.

Politiet har bekræftet, at der er omkomne i ulykken, men ikke hvor mange det drejer sig om.

Ifølge det britiske medie The Guardian skulle over 20 personer have været om bord på bussen.

Ifølge NZ Herald drejer det sig om turister fra asiatiske lande. Det kinesiske medie China Daily skriver, at kinesere skulle være blandt de dræbte.

Ulykken er sket på motorvejen State Highway 5 ved byen Ngatira, der ligger tæt på den større by Rotorua.

Ifølge NZ Herald er bussen væltet om på siden. Mediet skriver, at ulykken er sket, mens der har været meget dårligt vejr. Flere overlevende er blevet bragt til et nærliggende hospital.

/ritzau/