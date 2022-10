Lyt til artiklen

Noget 'stort' kan være under opsejling i den ukrainske region Kherson.

Og det kan meget vel vise sig at kulminere inden for de kommende dage.

Sådan lyder spådommen fra den britiske militærprofessor Michael Clarke – der er tidligere generaldirektør for Royal United Services Institute (RUSI) – over for Sky News.

Baggrunden for spådommen skal findes i to ting.

Arkivfoto af general Sergej Surovikin (til højre) med Vladimir Putin (midten til højre).

For det første oplyste den russisk-indsatte chef for den besatte region, Vladimir Saldo, at man har opfordret til at evakuere beboerne i fire byer i regionen, da man – angiveligt – er bekymret for, at de ukrainske styrker kan beskadige en dæmning ved Dnipro-floden, som løber nær byerne.

Samtidig kom den russiske general Sergej Surovikin, der for ti dage siden blev militær kommandør for indsatsen i Ukraine, med en sjælden anerkendelse af det pres, som de ukrainske styrker har sat de russiske tropper under:

»Situationen i området for den 'særlige militære operation' (som krigen omtales i Rusland, red.) kan beskrives som anspændt,« fortalte Surovikin ifølge nyhedsbureauet Reuters til den statsejede Rossiya 24-nyhedskanal.

Helt specifikt om situationen i Kherson sagde han følgende:

Sergej Surovikin.

»Situationen i dette område er vanskelig. Fjenden angriber bevidst infrastruktur og beboelsesbygninger.«

Udmeldingerne fra russerne er den ene ting, men ifølge Michael Clarke er der også en anden ting, der gør, at han lægger ekstra mærke til situationen.

Nemlig at Ukraine de seneste dage selv har været meget tavse om og nærmest mørklagt situationen i regionen.

»De (de ukrainske myndigheder, red.) har tidligere altid gjort dette, når der var et stort, offensivt skub i gang,« siger militærprofessoren til Sky News.

»Jeg gætter på, at de inden for de næste 48-72 timer kan fortælle os, hvad der sker. Nu er det sikkert, at noget stort er i gang. Det mislykkes muligvis, det virker muligvis ikke, men det har det tidligere gjort,« tilføjer han.

Michael Clarke er ikke den eneste, der forventer, at der snart sker noget i Kherson.

Ifølge det norske medie VG fortalte vicechefen for Kherson-administrationen, Kirill Stremousov, tirsdag, at han håber, evakueringen sker hurtigt:

»Slaget om Kherson vil begynde inden for kort tid. Civilbefolkningen rådes til, hvis muligt, at forlade området, hvor de hårde kampe vil finde sted,« sagde han til det russiske medie Moskva24.

Kherson er en af de fire ukrainske regioner, som Rusland nu hævder, at man har annekteret – på baggrund af såkaldte 'folkeafstemninger', som Vesten og Ukraine har kaldt 'forfalskede' og 'ulovlige'.

Den største by i regionen, der ligeledes hedder Kherson, var den første store by, som faldt til de russiske styrker, efter Vladimir Putin indledte krigen mod nabolandet tilbage i slutningen af februar.