Bomberne hagler ned over ukrainske byer og fredag har ikke været anderledes.

Flere steder i Ukraine er blevet ramt af russisk bombardement og det har kostet flere menneskeliv – her er et overblik over de steder, hvor russerne har angrebet i løbet af fredagen.

Især Kyiv, Kramatorsk, Kharkiv, Mariupol og Lviv er hårdt ramt i de seneste timer.

Blandt andet har et luftangreb ramt Kramatorsk i den østlige Donetsk-region dræbt to personer og såret seks.

Det skriver mediet Kyiv Independent på baggrund af informationer fra en militærtalsmand i regionen, Pavlo Kyrylenko. Her skulle luftangrebet angiveligt have ramt en boligblok og en administrativ bygning.

Også i hovedstaden Kyiv har man kunne høre eksplosioner fra udkanten af centrum. Her er røg blevet set og en eksplosion blevt hørt i den nordlige del af Kyiv, ifølge Reuters. Der er endnu ingen officiel bekræftelse på et angreb.

Ifølge Sky News er der hørt luftangrebssirener i hovedstaden siden kl. 05.30 og til et stykke ud på morgenen.

En amerikansk embedsmand sagde tidligere, at der ikke havde været rapporter om beskydning i en 24-timers periode, men de seneste eksplosioner i Kyiv og Lviv tyder på, at russiske styrker genoptager deres luftangreb igen.

Ifølge Sky News skulle Kyivs borgmester Klitschko angiveligt have sagt, at han forventer voldsomme angreb på byen. Det sker efter, en boligblok i det nordlige Kyiv fredag morgen blev ramt af et russisk missil.

The Guardian og Kyiv Independent melder, at en person er dræbt og fire er såret efter et missil ramte en boligblok i Podil i den nordlige del af Kyiv fredag morgen.

I forvejen er byerne Mariupol og Kharkiv omringet af russiske styrker og har været udsat for nærmest konstant bombardement. Og i Kharkiv er et marked blevet ramt af beskydning og står i flammer.

Og det samme frygter borgmesteren nu vil ske i Kyiv.

Situationen er særligt alvorlig i Mariupol, hvor indbyggere er fanget i byen med begrænset adgang til mad, rindende vand og elektricitet.

Fredag har Ukraines militær sagt, at russiske krydsermissiler er blevet brugt til at angribe et flyreparationsanlæg i Lviv. Det siger byens borgmester ifølge Reuters og Sky News.

Det er en fabrik, der normalt bruges til at vedligeholde fly, der fredag morgen er blevet ramt af russiske missiler nær lufthavnen i Lviv.

Missilerne var sandsynligvis Kh-555 våben affyret fra tunge strategiske bombefly i Sortehavet.

Ingen er angiveligt blev dræbt, men flyanlægget blev ødelagt.