Mindst ti personer er kommet til skade i forbindelse med en eksplosion under en jødisk festival.

London. Flere personer er kommet til skade, efter at et bål sent onsdag aften eksploderede i det nordlige London.

Nyhedsbureauet Reuters skrev først, at op mod 30 personer blev såret i forbindelse med eksplosionen.

Ifølge BBC er der dog kun tale om cirka ti personer.

Det jødiske netmedie The Yeshiva World skriver, at flere hundrede mennesker var samlet til den jødiske festival Lag BaOmer, da eksplosionen fandt sted.

Eksplosionen skete i samme øjeblik, som bålet blev tændt. Derefter udbrød der panik, og folk begyndte at skrige og falde over hinanden, fortæller øjenvidner, mediet har talt med.

Ambulancer fra London og den frivillige jødiske ambulancetjeneste Hatzola ankom hurtigt til stedet.

Cirka 30 personer blev behandlet for overfladiske skader, mens ti personer blev sendt til behandling på hospitalet, skriver Daily Express.

Det vides endnu ikke, hvorfor bålet pludselig eksploderede, men øjenvidner fortæller, at flere iPhones var placeret i ilden.

Det skydes en tale, som den lokale rabbiner havde holdt kort forinden. Heri forklarede han, at iPhones er farlige, og at han af samme grund ville brænde en.

Ifølge The Yeshiva World kan eksplosionen dog lige så vel have været forårsaget af brændstof.

Lag BaOmer er en årlig, jødisk begivenhed, hvor de tilstedeværende mindes den afdøde rabbiner Shimon bar Yochai.

Shimon bar Yochai var den første til at udbrede Kabbalah, der er en hemmelighedsfuld, spirituel gren af jødedommen.

/ritzau/