Myndighederne i Tyskland undersøger en række opsigtsvækkende tilfælde af børn født med misdannelser på arme og hænder.

I den tyske delstat Nordrhin-Vestfalen er der inden for ganske kort tid rapporteret om adskillige tilfælde af fødsler, hvor den nyfødte enten har manglet hånden eller har haft misdannelser på arme og hænder.

Mellem juni og september har Sankt Marien Hospitalet i delstaten berettet om tre tilfælde af børn med deformiteter på den ene hånd. Det beretter bl.a. TV 2 og CNN med henvisning til det tyske medie Berliner Morgenpost.

'Hos to af de berørte børn var venstre hånd misdannet - underarmen var normal, mens håndflader og fingre var underudviklede. Hos et tredje barn var højre hånd påvirket (...),' skriver Sankt Marien Hospital i en pressemeddelelse.

I pressemeddelelsen skriver hospitalet endvidere, at forekomsten er opsigtsvækkende:

'Vi har ikke set misdannelser af denne art i mange år. Flere forekomster kan være en tilfældighed. Vi finder imidlertid den korte periode, hvor vi nu ser disse tre sager opsigtsvækkende.'

Ifølge hospitalet har mellem en og to procent af de nyfødte misdannelser af varierende grad, som ofte skyldes infektioner, der påvirker barnets udvikling mellem 24. og 36. dag under graviditeten.

Alle tre familier i de pågældende sager kommer fra samme område.

Sonja Liggett-Igelmund, der er jordemoder i Køln, fortæller til CNN, at de hyppige tilfælde af misdannelser er bekymrende.

»For mig at se tyder det på noget meget større,« siger hun til CNN.

Episoderne i Tyskland lægger sig i rækken af lignende tilfælde i Frankrig, der har affødt lignende undersøgelser fra myndighederne.

I oktober sidste år advarede den franske sundhedsminister om, at der kunne være tale om et miljømæssigt problem i kølvandet på 18 tilfælde af misdannede børn mellem år 2000 og 2014.

Det tyske sundhedsministerium oplyser til CNN, at de tager tilfældene 'meget alvorligt', og har i sinde at tage kontakt til alle hospitaler i delstaten for at finde lignende tilfælde.