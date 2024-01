De små hvide plastikkugler ligger overalt på strandene.

Der er millioner og atter millioner af dem.

For det er ikke kun i Thy, at tabte Mærsk-containere har skabt nærmest uoverskuelige oprydningssituationer på nærliggende kyster. Det skriver Guardian.

På flere strande i det nordlige Spanien - som i Galicien og i Asturien - er det således de meget små plastikkugler, der nu har fået de berørte regioner til at øge alarmberedskabet.

A teams sent by Spain's Environment ministry clean-up plastic pellets that have spread from the Spanish northwestern Galicia region to the Asturias region, triggering environmental concerns and a political blame game in San Juan beach in Asturias, Spain, January 10, 2024. REUTERS/Miguel Vidal Foto: Miguel Vidal/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere A teams sent by Spain's Environment ministry clean-up plastic pellets that have spread from the Spanish northwestern Galicia region to the Asturias region, triggering environmental concerns and a political blame game in San Juan beach in Asturias, Spain, January 10, 2024. REUTERS/Miguel Vidal Foto: Miguel Vidal/Reuters/Ritzau Scanpix

Således at indsatsen med at rydde op kan intensiveres.

Det var 8. december, at skibet 'Toconao' tabte seks Mærsk-containere cirka 80 kilometer ud for den nordlige del af Portugal.

Strømmen har nu ført vraggodset til Spanien.

»En af dem var fyldt med poser med små plastikpiller til fremstilling af fødevaregodkendt emballage som vandflasker,« bekræfter Mærsk over for Shippingwatch:

Nogle af de plastikkugler, der er blevet samlet op. Her på Vilar-stranden i Galicien. Foto: Miguel Vidal/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Nogle af de plastikkugler, der er blevet samlet op. Her på Vilar-stranden i Galicien. Foto: Miguel Vidal/Reuters/Ritzau Scanpix

»Poserne er skyllet i land i det nordlige Spanien, og ejerne af charterfartøjet har udpeget eksperter og specialiserede firmaer til at forestå en oprensning af strandende.«

Guardian skriver videre, at der var 1.000 sække med hver 25 kilo af de små plastikkugler i containeren.

Mærsk forsikrer over for Shippingwatch, at man sammen med ejeren af skibet arbejder på at få fjernet de mange små kugler.

Imens er miljøorganisationer i gang med at rydde op på strandene, hvor plastikstykkerne samles ind.

Samtidig forsøger man at undgå, at konsekvenserne for miljøet bliver endnu større:

»Der er stadig hundredvis af sække, der endnu ikke er nået ind til kysten,« siger Alfonso Rueda, der er regional leder i Galicien, ifølge Guardian:

»Det er på tide, at vi får dem indsamlet. Vi må i hvert fald forsøge, og det ser ud til, at havforholdene i de kommende dage vil gøre det lidt lettere.«

Skibet 'Toconao' var på vej fra Algeciras i Spanien til Rotterdam i Holland, da containerne røg i vandet.