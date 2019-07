Seks badestrande langs Frankrigs nordlige kyst er blevet lukket for offentligheden.

Ifølge CNN skyldes det en 'uhåndterbar' mængde tang og giftige alger, som lokale miljøorganisationer mistænker for at have været medvirkende til to dødsfald.

Det første dødsfald fandt sted for to uger siden, hvor en blot 18-årig medarbejder på en østersfarm mistede livet.

Det oprindelige teori lød - ifølge Dagbladet - på, at den unge teenager var druknet, men den lokale miljøorganisation Halte aux Marée hævder, at den 18-årige kan have været blevet forgiftet af svovlbrinte, som er en giftig gas, algerne udskiller, når de rådner.

Skilte, der advarer mod giftig gas, er sat op på flere strande i Frankrig. Foto: DAMIEN MEYER

Denne påstand har nu medført, at de franske myndigheder vil foretage en obduktion af teenageren for at fastslå dødsårsagen.

Det seneste dødsfald drejer sig om en 70-årig mand, der tirsdag mistede livet i bugten Baie de Douarnenez i Finistère.

Miljøorganisationen Eau et Rivières mener, at også han er død efter at have indåndet de farlige gifte fra det massive antal alger i vandet.

»Der er 600 svømmerelaterede dødsfald hvert eneste år, og vi mener selvfølgelig ikke, at alle disse skyldes alger, men vi er rasende, fordi det er et overset problem,« siger Jean Hascoet fra Eau et Rivières til CNN.

Vallais Strand i det nordvestlige Frankig flyder med giftige grønne alger. Foto: LOIC VENANCE

»Vi beder om, at der kommer en undersøgelse, hver gang en person dør,« fortsætter hun.

Da den 70-årige blev fundet død på en strand i Saint-Michel-en-Greve var han angiveligt viklet ind i tang.

Mikrobiolog Anniet Laverman fortæller til CNN, at mange af algerne er blevet observeret i populære badeområder.

Hun fortæller endvidere, at algerne ikke er farlige, når de er i live, men at de udleder gift, som lugter af rådne æg, når de bliver nedbrudt.

Grandville Strand i det nordvestlige Frankig flyder med giftige grønne alger. Foto: LOIC VENANCE

»Folk kan lugte H2S (svovlbrinte, red.), men er ikke klar over, at det er en meget giftig lugt,« siger hun.

Høje koncentrationer af gassen kan føre til bevidsthedstab og i værste fald døden.

De seks lukkede badestrande er alle beliggende omrking byen Saint-Brieuc i Bretagne-regionen.

CNN har været i kontakt med statsadvokaten i forbindelse med den 18-åriges død. Statsadvokaten afviser dog at udtale sig, før de har resultatet fra obduktionen.