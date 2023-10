Hvis du kører med bussen i København, kan du godt komme ud for, at der pludselig står en politibetjent og vil se din billet.

Det var tilfældet både mandag og tirsdag, hvor betjente fra Københavns Politi assisterede kontrollører fra Movia med at kontrollere billetter.

Det skriver KøbenhavnLIV.

Tiltaget kommer fordi, at der er en tendens til, at passagerer stikker af, når kontrollørerne kommer.

»Vi har nu haft en aktion to dage i træk, og vi oplever mange passagerer, særligt unge mennesker, der rejser sig og går, når de ser kontrollørerne,« siger politikommissær Michael Krogslund-Hansen, som er leder af Frederiksberg og Valby nærpoliti til KøbenhavnLIV.

Ifølge Marlene Holmgaard Fris, der er direktør for Kunder og Kommunikation i Movia, er der er nogle tidspunkter, områder og buslinjer, hvor det er svært for kontrollørerne at foretage billetkontrol.

Politiet meddeler, at der vil komme flere af den slags kontroller fremover og opfodrer alle til at huske at købe billet til bussen.