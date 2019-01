Flere personer er blevet skudt i et gidselsdrama i en Bank i Florida.

Det oplyser talsmand for Highlands County i Florida, Don Elwell, til CNN.

Politiet og en indsatsstyrke er talstærkt til stede ved banken, hvor der rapporteres om flere tilskadekommende.

Det er endnu uvist, hvorvidt det er bankpersonale eller kunder, som er blandt de sårede.

A suspect in the shooting at a SunTrust Bank in Sebring, Florida, has surrendered to authorities following a hostage situation https://t.co/09zhbUm2i9 pic.twitter.com/SJjICxftXe — CNN Breaking News (@cnnbrk) January 23, 2019

Hændelsen blev registreret ved et alarmopkald 12.36 lokal tid, hvor den mistænkte fortalte, at han havde affyret skud inde i banken.

Indledningsvis forsøgte politiet at forhandle med den mistænkte inde i banken, men uden held.

Efterfølgende fik indsatsstyrken - SWAT - adgang til banken, hvor de fortsatte forhandlingerne, der til sidst endte med, at den mistænkte overgav sig.

Det er uklart, hvorvidt der er nogen omkomne.

Hændelsen fandt sted i en SunTrust Bank i Sebring, der har omkring 10.000 indbyggere og ligger i det centrale Florida.

...opdateres