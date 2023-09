'Åh Luigi – ja, nu skriver jeg igen.'

Venedig er ved at være godt træt af for mange turister kommer til byen.

Senest har man tilføjet et forsøg, der skal vare i 30 dage og begynder i foråret 2024. Her skal man betale fem euro for entre til byen.

Samtidig er antallet af senge, der er beregnet til turister, overgået antallet af helårsbeboere.

Det skriver The Guardian.

Det sker så mens, at UNESCO tager en beslutning om byens fremtid på verdensarvslisten.

Der er nu 49.693 turistsenge på tværs af hoteller og lejede sommerhuse mod 49.304 indbyggere.

Engang var byen en magtfuld maritim republik, men Venedigs hovedø har mistet mere end 120.000 indbyggere siden begyndelsen af ​​1950erne.

De er drevet væk på grund af utallige problemer, men hovedsageligt fokus på masseturisme, der har fået byens befolkning til at blive overskygget af de tusindvis af besøgende, som myldrer til dens pladser, broer og smalle gangbroer hver dag.

Antallet af beboere dykkede under 50.000 for første gang sidste sommer.

»Vi føler os som udlændinge i vores eget hjem, for når du går langs gaderne, er vi i mindretal,« sagde Matteo Secchi, der leder Venessia.com, en aktivistgruppe, der i årevis har kæmpet for at bevare Venedigs arv.

»I ny og næ ser du en venetianer, og du hylder dem på afstand, men bortset fra det er du omgivet af turister.«

En anbefaling fra FNs kulturagentur om at føje Venedig til farelisten for kulturarv vil blive fremlagt på et møde i UNESCOs verdensarvskomité, som startede i den saudiarabiske hovedstad, Riyadh, søndag.

Agenturet sagde i juli, at Venedig stod over for »irreversible skader« på grund af en række problemer lige fra virkningerne af klimasammenbrud til masseturisme, mens de bemærkede »manglende betydelige fremskridt« fra Italiens side med hensyn til at løse problemerne.