Flere mennesker er blevet såret i den amerikanske by Huntington Beach, hvor der er meldinger om eksplosioner ved en oktoberfest.

Det er angiveligt installationer i en elmast, der er kortsluttet og eksploderet.

Det skriver flere amerikanske medier. Blandt andre NBC Los Angeles.

De foreløbige meldinger går på, at 30 personer skulle være blevet kvæstet.

Huntington Beach Octoberfest 2nd of 3 explosions pic.twitter.com/YbWdR1670O — Kyle (@kylen1972) October 6, 2019

Flere af de tilskadekomne skulle være brandfolk.

Huntington Beach ligger i det sydlige Californien.

Byen afholder hver år en stor oktoberfest over flere dage.

Opdateres...

JUST IN: Multiple people, including firefighters, have been injured after a utility pole exploded into flames at the Old World Village's Oktoberfest celebration in Huntington Beach. https://t.co/V3LGa2Kzdn — NBC Los Angeles (@NBCLA) October 6, 2019