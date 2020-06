Politiet oplyser, at der ikke er fare på færde for den øvrige offentlighed efter optrin i Glasgow.

Adskillige personer er såret under et optrin i den skotske by Glasgow, rapporterer BBC.

Det skotske politiforbund oplyser, at en betjent er blevet stukket ned, skriver Reuters.

Men der er ikke oplysninger om, hvad der faktisk er sket eller præcis hvor mange, der er såret.

Ifølge BBC er den mistænkte i forbindelse med angrebet blevet skudt og dræbt af politiet, og der er således ikke nogen fare for den øvrige offentlighed.

Avisen The Scotsman skriver, at en snes patruljebiler befinder sig i West George Street i det centrale Glasgow, og der er bevæbnede betjente i området.

Adskillige politifolk er ifølge øjenvidner trængt ind i en bygning ved siden af hotellet Park Inn.

Et øjenvidne fortæller nyhedsbureauet PA, at han har set fire mennesker blive ført ind i en ambulance.

- Jeg så en mand, der lå på jorden, han var af afrikansk afstamning, uden sko på. Han lå på jorden, mens nogle holdt ham på siden. Jeg ved ikke, om det var et skudsår, et knivsår, eller hvad det var, siger øjenvidnet.