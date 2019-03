Hollands regering holder krisemøde efter skud i sporvogn i Utrecht. Politiet undersøger om det er terror.

Adskillige mennesker er såret under et skyderi i den hollandske by Utrecht, oplyser politiet.

Det kan ikke udelukkes, at der kan være et "terrormotiv" i forbindelse med skyderiet, hedder det fra politiet ifølge Reuters.

Premierminister Mark Rutte oplyser, at regeringen er samlet til krisemøde oven på begivenhederne i Utrecht.

Han siger at han er "dybt bekymret" over det, der er sket.

Skuddene er affyret i en sporvogn på 24. Oktober-pladsen i udkanten af bymidten klokken 10.45.

- Skudepisode ... Adskillige sårede mennesker rapporteret. Assistance påbegyndt, skriver politiet på Twitter.

- Der er en skudepisode i en sporvogn. Adskillige lægehelikoptere er sendt afsted for at yde hjælp, lyder det i et nyt tweet.

Der er ingen oplysninger om, hvem der har skudt, og hvad der er årsagen til skyderiet.

Politiets antiterrorenhed er mødt op på gerningsstedet ifølge avisen De Telegraaf.

TV-stationen RTV gengiver et øjenvidne, som fortæller, at han har set en kvinde liggende på jorden under et eller andet sammenstød. Adskillige mænd løb fra gerningsstedet, siger øjenvidnet.

24. Oktober-pladsen fungerer som sporvognsremise. Den er afspærret af politiet.

/ritzau/