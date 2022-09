Lyt til artiklen

Mindst seks personer er såret efter en skudepisode uden for en skole i Oakland i Californien.

Det skriver CBS News.

Skyderiet fandt sted omkring klokken 12.45 lokal tid, skriver kanalen.

Fem personer er blevet bragt til hospitalet, og det oplyses ikke yderligere, hvordan deres tilstand er.

Det menes, at der kan være tale om op til tre skytter, og at de ikke længere menes at være på skolen.

Vidner fortalte politiet, at en bil holdt op til skolens campus, hvorefter tre bevæbnede mænd steg ud og åbnede ild og gik derefter. Blandt de seks tilskadekomne er mindst én meldt i kritisk tilstand.

Eleverne er blevet evakueret og forældrene er blevet bedt om at møde deres børn ved den nærliggende kirke.

B.T. følger sagen.