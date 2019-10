Flere mennesker er blevet såret i den amerikanske by Huntington Beach, hvor der er meldinger om eksplosioner ved en oktoberfest.

Det skriver flere amerikanske medier. Blandt andre NBC Los Angeles.

Det er angiveligt installationer i en elmast, der er kortsluttet og eksploderet.

De foreløbige meldinger går på, at 30 personer skulle være blevet kvæstet.

Huntington Beach Octoberfest 2nd of 3 explosions pic.twitter.com/YbWdR1670O — Kyle (@kylen1972) October 6, 2019

Flere af de skadede skulle være brandfolk.

Huntington Beach ligger i det sydlige Californien. Byen har afholdt en stor oktoberfest over flere dage siden 1978.

JUST IN: Multiple people, including firefighters, have been injured after a utility pole exploded into flames at the Old World Village's Oktoberfest celebration in Huntington Beach. https://t.co/V3LGa2Kzdn — NBC Los Angeles (@NBCLA) October 6, 2019