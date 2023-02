Lyt til artiklen

Det seneste år er en række personer i toppen af det russiske samfund på uhyggelig vis blevet fundet døde.

Stort set alle sagerne er blevet betegnet som mulige selvmord – men er det nu også hele forklaringen?

I hvert fald har flere på særligt de sociale medier spekuleret i, hvorvidt der i virkeligheden kan være tale om drab eller likvideringer, for det er efterfølgende kommet frem, at flere af de døde russiske topfolk havde udtalt sig kritisk om eksempelvis krigen i Ukraine.

Det har formentlig også været med til, at sagerne har fået så stor mediebevågenhed – og det har fået flere folk til at læse hver deres tolkning ind i det, der er sket.

Her ses den russiske præsident, Vladimir Putin, den 15. februar. Foto: MIKHAIL METZEL Vis mere Her ses den russiske præsident, Vladimir Putin, den 15. februar. Foto: MIKHAIL METZEL

Norsk TV 2 har forelagt sagerne for NUPI-forsker og Rusland-eksperten Jakub Godzimirksi, som er kommet med sin vurdering af situationen.

»Vi har før set, at det russiske regime har brugt hårde foranstaltninger for at komme af med folk. At de forsøger at tage livet af mennesker er en del af deres repertoire. Det skal man ikke undervurdere,« forklarer Godzimirksi først og fremmest.

Der er dog også et 'men'.

Han fortæller nemlig, at han stærkt tvivler på, at den russiske præsident, Vladimir Putin, eller andre i regimet i Kreml har udsendt en direkte drabsordre mod de afdøde personer.

Rusland-eksperten forklarer, at Rusland for det første er et stort land med 140 millioner indbyggere, og ifølge international statistik ligger landet også oppe i toppen, når man ser på selvmord.

Det betyder dog ikke, at de russiske myndigheder ikke indirekte kan have påvirket nogle af sagerne.

»Der findes nogle grænsetilfælde. Nogen har måske fået nys om, at de skal fjernes fra en stilling eller sættes under efterforskning. Der foregår meget bag kulisserne, der kan få folk til at tage den slags dramatiske beslutninger,« forklarer Godzimirksi til norsk TV 2 og tilføjer:

»De (myndighederne) kan bruge psykologisk pres uden nødvendigvis at sende dødspatruljer.«

Alene i sidste uge mistede to højtstående russere på opsigtsvækkende vis deres liv.

Den ene – den 58-årige Marina Jankina – besad posten som finansdirektør i et af Ruslands fem militærdistrikter. Hun blev fundet død for bunden af en høj bygning i St. Petersburg.

To dage forinden skal den russiske generalmajor Vladimir Markarov have skudt sig selv, efter han mistede sit job.

Tilbage i december vakte det også opsigt, da den russiske milliardær Pavel Antov pludselig døde på en ferierejse til Indien.

Han faldt ned fra en altan juleaftensdag, blot to dage efter at hans rejsefælle og ven, Vladimir Bidenov, blev fundet død på deres fælles hotelværelse.