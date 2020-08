Skeletterne vælter stadig ud af skabet i sagen om engelske prins Andrews forbindelse til den pædofilidømte Jefffrey Epstein.

I hvert fald hvis man skal tro indholdet af netop offentliggjorte retsdokumenter fra en sag mellem en af Epsteins mange ofre og hans suspekte veninde og højre hånd i forbrydelserne, Ghislaine Maxwell.

Kvinden, Virginia Giuffre, som dengang var 17 eller 18 år, beskriver i dokumenterne, hvordan hun tilbragte to dage alene med prins Andrew på en stor landejendom i amerikanske Santa Fe.

Her skulle Virginia Giuffre, som hævder, at hun dengang var Epsteins sexslave, have opvartet prinsen under hans ophold. Hesteture og svømmeture og talrige massager, skriver The Mirror.

Virginia Giuffre er et blandt flere af Epsteins ofre. Hun er stået frem i offentligheden med sin historie. Her ses hun med sin advokat, David Boies, under sagen mod finansmanden tilbage i august 2019. Reuters. Foto: Shannon Stapleton Vis mere Virginia Giuffre er et blandt flere af Epsteins ofre. Hun er stået frem i offentligheden med sin historie. Her ses hun med sin advokat, David Boies, under sagen mod finansmanden tilbage i august 2019. Reuters. Foto: Shannon Stapleton

Alt det skulle være en opgave eller tjeneste, som finansmanden Epstein betalte hende over 6.000 kroner for, påstås i retsdokumenterne.

»Mit arbejde bestod i endeløst at underholde ham, og det kunne være at skænke ham min krop under en erotisk massage eller blot tage ham ud på en ridetur,« beskriver Virginia Giuffre.

Hun påstår videre, at det var Ghislaine Maxwell, som var ven med prinsen, der arrangerede turen tilbage i 2001. Virginia Giuffre forklarer, at hun efter de to dage med prinsen mødtes med Epstein og Maxwell i New York for at fortælle dem om turen.

Virginia Giuffre husker, at Epstein var tilfreds og betalte hende tæt på 1.000 dollar for det.

Prins Andrews forhold til Jeffrey Epstein (tv.) har skabt problemer for prinsen. Vis mere Prins Andrews forhold til Jeffrey Epstein (tv.) har skabt problemer for prinsen.

Sagen om Jeffrey Epstein er i sig selv både kompleks og chokerende – det samme er prins Andrews påståede forbindelse til finansmandens skyggeverden, hvor der har været talrige mindreårige ofre involveret.

Ifølge det britiske medie Mirror har en tidligere medarbejder på landejendommen udtalt, at han har set prins Andrew der, men aldrig uden Epstein og Maxwell, som den forurettede Virginia Giuffre forklarer i sit udsagn i retsdokumenterne.

Tvivlsspørgsmålene øger yderligere presset på det britiske politi, som kan få adgang til dokumenter, der har registreret prinsens rejser med tid og dato fra op til 30 år tilbage.

De data vil kunne hjælpe med at be- eller afkræfte flere af sagens tvivlsspørgsmål.

Ghislaine Maxwell er også endt på anklagebænken i forbindelse med den omfattende sag om overgreb mod mindreårige i forbindelse med finansmanden Jeffrey Epstein. Ritzau Scanpix. Foto: LAURA CAVANAUGH, HANDOUT Vis mere Ghislaine Maxwell er også endt på anklagebænken i forbindelse med den omfattende sag om overgreb mod mindreårige i forbindelse med finansmanden Jeffrey Epstein. Ritzau Scanpix. Foto: LAURA CAVANAUGH, HANDOUT

Prins Andrews advokater har benægtet alle Virginia Giuffres anklager og påstande.

Jeffrey Epstein døde i fængsel sidste år, hvor han sad anklaget for menneskehandel, mens Ghislaine Maxwell skal for retten i 2021, anklaget for blandt andet manipulation og overgreb mod tre piger under 18 år.