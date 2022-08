Lyt til artiklen

Meldingen om fortsatte rentestigninger er på ingen måde sød musik i ørerne.

Men det er midlertidigt virkeligheden efter Jerome Powell, chef for den amerikanske centralbank (FED), fredag klokken 16.00 dansk tid holdt økonomisk topmøde i Jackson Hole i staten Wyoming.

Her lød den skarpe besked, at FED fortsat vil bekæmpe inflationen, og derfor vil de fortsætte med at hæve renterne – også selvom det vil gøre ondt.

»Det vil formentlig blive nødvendigt med en restriktiv politik i et stykke tid,« sagde han blandt andet.

Powell erkendte samtidig, at rentestramningerne vil ramme både husholdninger og virksomheder, fordi højere renter bremser økonomien og i værste fald fører til tab af job.

»Dette er de uheldige omkostninger ved at reducere inflationen. Men en fejl i at genoprette prisstabilitet ville betyde langt større smerte,« sagde Powell.

Ifølge cheføkonom i Sydbank, Søren Kristensen, var der ingen bomber i dagens tale. Alligevel var tonen hårdere end ventet, hvor Powell nu er mere vokal omkring, at han vil stramme pengepolitikken.

»Det var en tale fyldt med hårde signaler. Inflationen skal ned. Koste hvad det vil,« slår han fast over for B.T.

»Det er desværre den situation, som vi nu befinder sig i, fordi man er kommet for sent i gang med at stramme pengepolitikken. Derfor forventer vi også, at amerikansk økonomi nu bevæger sig mod en recession.«

Powell vil dog fortsat ikke give signaler i forhold til, hvor meget renterne skal hæves.