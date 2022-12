Lyt til artiklen

Flere mennesker er såret af skud ved et skyderi i det centrale Paris, siger kilder i politiet til AFP.

En person er anholdt efter skyderiet på rue d'Enghien i 10. arrondissement.

To personer er dræbt og fire andre er såret efter et skyderi i det centrale Paris fredag.

To af de sårede er i kritisk tilstand. Det oplyser politiet i den franske hovedstad.

Politiet siger, at skyderiet er ovre.

En mand på 69 år, der menes at have affyret skuddene, meldes anholdt.

Ifølge franske myndigheder er motivet bag skyderiet indtil videre ukendt, men ifølge Le Parisien skriver, at skyderiet fandt sted ved et kurdisk kulturcenter.

Politiet i Paris bekræfter på Twitter, at der har fundet en aktion sted, og beder offentligheden om at undgå området.