Flere personer var mandag fanget i en brændende bygning i Mumbai.

Den massive brand brød ud i en bygning i Bandra-området i den indiske storby Mumbai og indespærrede flere personer.

Ifølge det indiske medie NDTV var op mod 100 personer fanget i bygningen.

»Vi har ikke det nøjagtige antal, men branden har tvunget mange mennesker til at søge tilflugt på terrassen,« sagde en ansat i brandvæsnet tidligere til mediet.

Ifølge Indian Express var der helt specifikt tale om 84 personer. Kort efter klokken 20.26 lokal tid, oplyser brandchefen i Mumbais brandvæsen til mediet, at alle 84 er blevet reddet ud af den brændende bygning.

Branden var begrænset til tredje og fjerde etage i den ni etager høje bygning.

16 biler og 200 brandfolk deltog i sluknings- og redningsarbejdet.

En 25-årig brandmand blev bragt til et nærliggende hospital, efter han fik vejrtrækningsproblemer grundet den tunge røg, der hærgede bygningen. Seneste nyt går dog på, at hans tilstand er stabil.

84 personer var fanget i den brændende bygning. Adskillige af den søgte tilflygt på en af bygningens terrasser. Foto: DIVYAKANT SOLANKI Vis mere 84 personer var fanget i den brændende bygning. Adskillige af den søgte tilflygt på en af bygningens terrasser. Foto: DIVYAKANT SOLANKI

Ramakant Yadav, der er en af de godt 60 personer, der er blevet reddet ud af bygningen, fortæller The Times of India, hvordan han var bange for at dø i branden.

»Jeg ringede til min søn og kone fra terrassen og informerede dem om branden. Jeg fortalte dem, at jeg ville gøre alt for overleve, men at de skulle vide, at det kunne være sidste gang, vi nogensinde talte sammen.«

Der er ikke meldinger om omkomne.

Hvad der er er årsag til branden, vides endnu ikke.