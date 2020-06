Flere personer er lørdag aften såret i den engelske by Reading, og på Twitter florer både videoer og billeder fra episoden.

På videoerne ligger flere mennesker i græsset, mens andre - både civile og betjente - forsøger at give dem førstehjælp. Flere af ofrene bløder voldsomt, viser optagelserne.

Det engelske medie The Telegraph skriver, at kilder bekræfter over for dem, at flere mennesker er blevet stukket med en kniv, og tre af dem er erklæret døde. To er kørt på hospitalet.

På Twitter skriver det lokale politi, at man kender til begivenhederne, der fandt sted i parken Forbury Gardens klokken cirka 20.30 dansk tid:

We are aware of reports of an incident in Forbury Gardens, Reading.



Officers are on the scene and investigating the incident. — Thames Valley Police (@ThamesVP) June 20, 2020

Der er både ambulancefolk, politi og mindst to helikopter på stedet. Der skulle eftersigende også være en del bevæbnede betjente.

Mediet Sky News skriver, at der har været en række 'Black lives matter'-demonstrationer i området - den seneste blev afholdt frem til klokken 15.00 dansk tid lørdag. Det er dog ikke bekræftet, om det har relation til episoden.

Desuden beskriver The Telegraph, at politiet behandler episoden som et tilfældigt angreb, og man ved endnu ikke, hvem der er ansvarlige.

Lokalpolitiker i Reading Jason Brock opfordrer på Twitter folk til at holde sig fra parken, da politiet i øjeblikket håndterer en 'alvorlig hændelse.'

Et stort område omkring parken er afspæret.

Opdateres...