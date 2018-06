Flere personer er lørdag aften blevet såret under et skyderi i det centrale Helsingborg.

Politiet fik melding om skyderiet klokken 20.02. Det fandt sted nær Gustav Adolfs Kyrka i bydelen Söder, der ligger syd for centrum i en svenske by.

»Flere personer er kørt på sygehuset, m.en jeg kan ikke give nogen information om deres tilstand,« siger Rickard Lundquvist, der er pressetalsmand for det lokale politi, til Kvällsposten.

Polititalsmanden siger samtidig, at det er for tidligt at udtale sig om, hvad der er sket.

Et øjenvidne fortæller til lokalavisen Helsingborgs Dagblad, at han og nogle venner var på vej i biografen, da de kørte skud.

»En kammerat så en mand falde omkuld. Siden var der en mand, der flygtede på motorcykel mod kørselsretningen på Södergatan,« siger vidnet til avisen.

Ifølge SVT Nyheters reporter på stedet er der mange politibiler og betjente på gerningsstedet, som politiet også overflyver med helikopter.

Det var foran denne kirke i Helsingborg, at skyderiet fandt sted. Foto: Jsdo1980/Wikimedia Commons Vis mere Det var foran denne kirke i Helsingborg, at skyderiet fandt sted. Foto: Jsdo1980/Wikimedia Commons

