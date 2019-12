Det skulle være en farverig og festlig gaveregn for de mange kunder, som ved midnatstid var mødt op i et shoppingcenter i Sydney for at klare de sidste juleindkøb. Resultatet var rendyrket kaos.

Flere personer kom til skade - herunder ingen mindre end selveste julemanden.

Midt i det flere etager store Westfield shoppingcenter stod hundredevis tætpakkede mennesker og ventede forventningsfuldt. Over dem hang to store klynger af farverige og værdifulde balloner.

Hver ballon havde enten en rabatkupon eller et gavekort indeni, skriver TheGuardian.

Det store træskilt falder på grund af de mange mennesker ned over julemanden, som forsøgte at undslippe skubberiet fra mængden. Vis mere Det store træskilt falder på grund af de mange mennesker ned over julemanden, som forsøgte at undslippe skubberiet fra mængden.

I det øjeblik, hvor ballonerne blev frigivet, stormede menneskemængden sammen. Ikke nok med at begivenheden udstillede et uskønt gavehysteri på selveste juledag, så resulterede det kaotiske øjeblik i, at flere personer blev kvæstet og kørt på hospitalet.

Blandt de tilskadekomne var shoppingcenterets julemand, der stod bag et træskilt, som væltede ned over ham, da den ukontrolerede menneskemængde masede sammen tæt på.

Politiet måtte tilkaldes og redningsmandskab behandlede 12 juleshoppere på stedet og kørte mindst fem personer på hospitalet, hvor tre af dem havde alvorlige skader i brystet, nakke og ryg.

En repræsentant for redningsmandskabet udtalte efterfølgende, at det var 'ufattelig heldigt', at ingen kom mere alvorligt til skade under de farlige forhold, som julearrangementet skabte. Ballonerne var en del af Westfield shoppingcenterets 33-timer lange non-stop indkøbsmarathon.