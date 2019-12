Mand overfalder flere personer med en kniv i rabbiners bolig i New York. To ofre er i kritisk tilstand.

En ukendt person stak lørdag flere mennesker ned i en rabbiners hjem i delstaten New York i USA, hvorefter gerningsmanden flygtede.

Det oplyser den jødiske organisation Orthodox Jewish Public Affairs Council (OJPAC) ifølge CBS News og flere andre medier.

I en opdatering på Facebook skriver det lokale politi fra byen Ramapo, at de har fanget den person, som politiet mener, er gerningsmanden.

- Gerningsmanden flygtede fra stedet, men han er i politiets varetægt på nuværende tidspunkt. Efterforskningen er stadig i gang, skriver politiet.

Ifølge nyhedsbureauet AP blev rabbinerens hjem brugt som synagoge.

Overfaldet fandt sted lørdag aften lokal tid i byen Monsey, der ligger cirka 50 kilometer nord for New York City.

En mørkhudet og maskeret mand begyndte pludselig at stikke folk ned midt under fejringen af en jødisk højtid.

Ifølge CBS News anvendte han en machete i overfaldet.

Mindst to af ofrene er i kritisk tilstand. Den ene blev stukket mindst seks gange.

Ifølge avisen New York Times er Monsey en by med et større antal ortodokse jøder. Avisen har talt med 65-årige Aron Kohn, der siger, at han var i huset, da angrebet startede.

- Han (gerningsmanden, red.) startede med at angribe folk, lige så snart han kom ind ad døren. Vi havde ingen tid til at reagere overhovedet, siger Aron Kohn til avisen.

- Vi så ham hive en kniv frem. Den var på størrelse med et kosteskaft.

- Jeg bad for mit liv.

De første alarmopkald om overfaldet indløb klokken 21.30 lørdag aften lokal tid, oplyser OJPAC.

Guvernøren i New York, Andrew Cuomo, siger i en udtalelse, at han er "forfærdet" over knivstikkeriet, som han kalder "det seneste en i en række af angreb mod det jødiske samfund i New York denne uge."

- Dette er en modbydelig og kujonagtig handling, og jeg har bedt delstatspolitiets enhed for hadforbrydelser om omgående at indlede en efterforskning og benytte ethvert redskab for at drage gerningsmanden til ansvar i så høj grad, som det er muligt inden for lovgivningen.

/ritzau/Reuters