Flere er ramt af skud på en mad- og musikfestival i det nordlige Californien. Deres tilstand er ukendt.

En bevæbnet person har sent søndag eftermiddag lokal tid affyret skud på en madfestival i byen Gilroy det nordlige Californien.

Det skriver flere amerikanske medier.

En talsmand for politiet i byen Gilroy, der ligger syd for San Jose, bekræfter ifølge nyhedsbureauet Reuters, at der er affyret skud, samt at der er tilskadekomne.

Indtil videre er det sparsomt med oplysninger. Ambulancefolk er ifølge NBC News blevet fortalt, at 11 personer er ramt af skud.

Der er ingen oplysninger om deres tilstand. Det er også uvist, hvem der står bag skyderiet, og om personen er uskadeliggjort.

Ifølge et øjenvidne, Julissa Contreras, kommer skuddene muligvis fra et automatvåben. Hun så en mand affyre skud i hurtigt efter hinanden.

- Jeg kunne se ham skyde i næsten enhver retning. Han sigtede ikke efter nogen bestemt. Han var tydeligvis forberedt, på det han gjorde, siger Julissa Contreras til NBC Bay Area.

En anden festivaldeltager beretter, at han var på ud, da han mærkede en kugle passere sit hoved. Da han vendte sig om, var alle begyndt at løbe.

Politiet i San Jose har sendt patruljer til festivalen for at assistere deres lokale kolleger.

Skyderiet blev anmeldt klokken 17.30 lokal tid og skete på sidstedagen af en tre dage lang mad- og musikfestival kendt som Gilroy Garlic Festival.

Ifølge nyhedsbureauet AP tiltrækker den årlige begivenhed tusindvis af "hvidløgselskere".

Festivalen har været afholdt siden 1979, og er blandt de største af sin slags i USA, skriver NBC News.

En video, der er lagt på det sociale medie Twitter, viser festivaldeltagere, som løber i forskellige retninger og tilsyneladende forsøger at komme i sikkerhed.

Den tre dage lange hyldest til mad, drikke og musik afholdes udendørs. Ifølge arrangementets hjemmeside er våben af enhver slags forbudt på festivalpladsen.

