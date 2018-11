Svensk politi modtog lørdag aften en anmeldelse om et skyderi i et festlokale lidt uden for Göteborg.

Flere personer er blevet bragt til hospitalet efter en skudepisode i et festlokale i byen Mölnlycke uden for Göteborg i Sverige.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Ann-Christine Löfstrand, der er vagtchef ved politiregionen Väst, bekræfter over for det svenske medie Expressen, at der har været et skyderi.

- Jeg kan bekræfte, at der har været et skyderi, og at der er flere sårede personer, siger hun til Expressen.

Tidligt natten til søndag er der stadig mange uklarheder omkring episoden.

Det ligger dog klart, at politiet klokken 21.21 modtog en anmeldelse om et skyderi. Omkring klokken et natten til søndag oplyste politiet i en pressemeddelelse, at skyderiet skete ved et festlokale, skriver Expressen.

Ifølge radiostationen P4 Göteborg er mellem tre og fem personer blevet bragt til hospitalet. Det bekræfter SOS Alarm, der driver det svenske 112.

Ola Nilsson, der er leder ved SOS Alarm, siger, at man har fået oplysninger om to episoder. I den ene episode er der tale om tre tilskadekomne personer, mens der er tale om to i den anden episode.

Han siger også, at de to episoder ser ud til at være sket tæt på hinanden. Han vil derfor ikke afvise, at der er tale om den samme hændelse.

Tommy Nyman, der er pressetalsmand ved politiet i Göteborg, kan ikke bekræfte antallet af tilskadekomne.

- Vi kan endnu ikke sige, hvor mange der er kommet til skade, eller hvor alvorlige skaderne er. Men så vidt jeg ved, så er alle i live.

- Men man ved aldrig, hvordan skader fra skud udvikler sig, siger han til TT.

Ifølge nyhedsbureauet er en undersøgelse om drabsforsøg blevet indledt. Flere personer er også blevet bragt til afhøring.

Teknikere fra politiet har natten til søndag afspærret området omkring festlokalet for at undersøge det nærmere.

