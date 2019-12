Tre personer er såret under et skyderi på Pearl Harbor Naval Shipyard på Hawaii. Gerningsmanden er "sikret".

Flere personer er ramt af skud på militærbasen Pearl Harbor Naval Shipyard i den amerikanske delstat Hawaii.

Det rapporterer Hawaii News Now natten til torsdag dansk tid.

Flere kilder fortæller til mediet, at mindst tre personer er såret. To af disse er i kritisk tilstand.

Ifølge kilderne skulle der være civile blandt ofrene.

Basen er under lockdown, og Hawaii News Now rapporterer, at gerningsmanden er "sikret". Det er uklart, hvad det præcist betyder.

Politiet modtog de første meldinger om skyderiet onsdag klokken 14.30 lokal tid.

/ritzau/