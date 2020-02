Sent onsdag er flere personer blevet dræbt i et skyderi i den vesttyske by Hanau. Ifølge medie er fire dræbt.

"Adskillige" personer er blevet dræbt i et skyderi i den tyske by Hanau i delstaten Hessen.

Det oplyser en talsmand for politiet i Hanau sent onsdag aften uden at komme med yderligere detaljer. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

De første skud blev ifølge Hessischer Rundfunk affyret på en vandpibecafé i midten af Hanau, der har omkring 90.000 indbyggere. Vidner har fortalt, at de har hørt otte-ni skud.

Derefter kørte gerningsmanden eller -mændene angiveligt i bil til en bydel ved navn Kesselstadt i den vestlige del af Hanau. Her blev der skudt mod en anden vandpibecafé.

Mediet Bild rapporterer om otte omkomne og yderligere fem sårede. Det står ikke klart, hvor de oplysninger kommer fra.

Mindst fire personer er dræbt ifølge mediet OP-Online. Gerningsstedet er afspærret, og politiet har indledt en jagt på den eller de formodede gerningspersoner.

Politiet har ikke bekræftet mediernes oplysninger.

/ritzau/