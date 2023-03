Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Endnu en dag med massive optøjer i flere franske byer.

Franskmændene er fortsat meget utilfredse med præsident Emmanuel Macrons pensionsreform, som sætter pensionsalderen op fra 62 år til 64 år.

Utilfredsheden fylder så meget, at man samles i tusindvis i flere forskellige byer, hvor det ikke går lige fredeligt alle steder.

Det skriver flere franske medier, heriblandt Le Parisien.

I hovedstaden Paris har man tirsdag aften været samlet over 3.500 mennesker på Place de la République. Ifølge flere medier, så startede det fredeligt, men en gruppe demonstranter begyndte at tænde ild til motorcykler og scootere.

Det har fået politiet til at reagerer med at prøve at opløse demonstrationen. Herfra blev der så kastet med flasker og skudt med fyrværkeri efter politiet, som tyede til vandkanoner og tåregas.

#ReformesDesRetraites : à #Nantes, près du CHU, des débordements avec jets de bouteilles, chaises ou encore torches sur les CRS pic.twitter.com/wNHajaMcKJ — France Bleu Loire Océan (@bleuloireocean) March 21, 2023 vv

Samme optøjer har man også kunne finde i Nantes, hvor man mener, at over 5000 mennesker var samlet.

Her var der ligeledes flaskekast, fyrværkeriafskydning og store menneskemængder med fakler.

Også i byen Rennes har man set lignende optøjer.

Macron har tirsdag aften stået foran de parlamentsvalgte, hvor han forklarede, at man bliver nødt til at skulle lytte til franskmændenes vrede og forsøge at mane til ro og mindske spændingerne.

Foto: GONZALO FUENTES Vis mere Foto: GONZALO FUENTES

»At bruge forfatningen til at vedtage en reform er altid en god ting, hvis vi vil have respekt for vores institutioner«, sagde præsidenten for at retfærdiggøre brugen af artikel ​​49,3. Artiklen, der giver regeringen mulighed for at få en reform igennem uden en afstemning.

»Der er intet alternativt flertal,« forsikrede han også efter, at oppositionen ikke kunne samle et flertal mod reformen.