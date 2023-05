Årets filmfestival i den sydfranske by Cannes er overstået. Men det var ikke uden kontroversielle øjeblikke.

I år var der flere af dem. Og specielt én episode fra fredag i den forgangne uge var opsigtsvækkende. Nærmere bestemt en detalje på en kjole.

Bag den opsigtsvækkende kjole og slet skjulte demonstration stod den iranskfødte model Mahlagha Jaberi.

Hun var på den røde løber ved den verdenskendte filmfestival fredag 26. maj i forbindelse med fremvisningen af filmen 'The Old Oak'.

Og her var det ikke umiddelbart filmen af Ken Loach, der stjal opmærksomheden.

Det var i stedet Mahlagha Jaberis kjole.

Hovedingrediensen i den var nemlig en beige løkke om topmodellens hals, der formede sig i en knude på midten og gik ned til udskæringen.

En klar henvisning til det iranske styres henrettelser af demonstranter i Mahlagha Jaberis fødeland.

Antallet af henrettelser i Iran er steget kraftigt de seneste år. Og i forbindelse med protester mod styret tidligere på året er en række demonstranter blevet henrettet af den iranske stat.

På sin Instagram-profil skrev Mahlagha Jaberi en kort tekst til en video med kjolen.

'Dedikeret til det iranske folk.'

I afslutningen af videoen, hvor modellen har kjolen på, præsenteres en tekst, hvor der ganske enkelt står 'Stop henrettelser'.

Mahlagha Jaberis kjole på den røde løber ved dette års Cannes Filmfestival har ikke været den eneste politiske aktion.

En demonstrant iført en kjole i Ukraines farver hældte blod ud over sig selv. Foto: Christophe Simon/AFP/Ritzau Scanpix

Der har også været et par aktioner møntet på krigen i Ukraine.

En af dem var, da en demonstrant på den røde løber iklædt en gul-blå kjole hældte rød farve over sig selv for at symbolisere krigens blodsudgydelser.

Og fredag 26. maj leverede den 34-årige ukrainske model Alina Baikova en åbenlys demonstration, da hun på den røde løber bar en gul kjole med blå skrift med teksten: 'F**k dig, Putin'.

Den ukrainske model Alina Baikova på den røde løber ved årets Cannes Filmfestival. Foto: Yara Nardi/Reuters/Ritzau Scanpix

I modsætning til Mahlagha Jaberis kjole blev den ukrainske models dog hurtigt dækket til af sikkerhedspersonalet ved filmfestivalen.

Hovedprisen Den gyldne palme ved årets filmfestival blev vundet af Justine Triets film 'Anatomy of a Fall'.