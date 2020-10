Politiet i Paris havde tirsdag eftermiddag evakueret området omkring Triumfbuen i midten af Paris efter en bombetrussel.

Der er nu åbnet op for området igen.

Det skriver Reuters.

Politiet havde afmærket et stort område, der var mennesketomt, mens de eftersøgte området.

Politiet oplyste, at de samtidig er i gang med at evakuere metrolinjer i området.

Parken nær Eiffeltårnet 'Champ de Mars' var også været evakueret kort, efter at politiet fandt en taske fyldt med ammunition, siger en talsmand fra politiet til Reuters.

To lokale nyhedsmedier har ifølge Reuters vist billeder af en blå taske fyldt med forskellige slags ammunition.

Frankrig er i højt beredskab efter en lærer fik skåret halsen over af en 18-årig muslimsk mand tidligere i denne måned, da han var vred over, at læreren brugte tegninger af profeten Muhammed i sin undervisning.

Der har været adskillelige falske bombealarmer i Frankrig, senest på togstationen i Lyon i sidste uge og ved Eiffeltårnet for en måned siden.

Nærmere detaljer i forbindelse med truslen er endnu ikke kendte.

I Tyrkiet og i dele af den muslimske verden har der i de seneste døgn været protestaktioner mod Frankrig. Der opfordres blandt andet til at boykotte franske varer. Demonstranterne brænder samtidig en figur af, som skal ligne præsident Emmanuel Macron.

Fra andre steder i den muslimske verden lyder der tirsdag nye krav om en boykot af Frankrig.