Hjælpeorganisation frygter, at over 80 mennesker er døde, efter at en båd med migranter forliste ved Tunesien.

Antallet af omkomne i forbindelse med en båd fuld af migranter, der i sidste uge forulykkede ud for Tunesiens kyst, er steget til 72.

Det oplyser Røde Halvmåne i Tunesien.

Hjælpeorganisationen frygter, at det endelige antal dødsofre for ulykken kan overstige 80.

I givet fald vil det være en af de værste ulykker nogensinde med en migrantbåd.

Båden kæntrede i farvandet ud for Tunesien for en uge siden, efter at den var stævnet ud fra nabolandet Libyen med kurs mod Europa.

Fire overlevende, der er de eneste, der er reddet op af vandet, har fortalt den tunesiske kystvagt, at der var 86 om bord på båden.

Da båden kæntrede, reddede en tunesisk fisker fire migranter, der var om bord på den overfyldte båd. En af dem døde på hospitalet.

Libyens vestkyst bliver flittigt brugt som afgangssted for migranter, der håber på at komme til Europa.

Tusindvis af migranter drukner årligt i forsøget på at komme over Middelhavet.

I år er antallet af omkomne lavere. Det skyldes især de bestræbelser på at forhindre migranterne i at tage af sted fra Libyen, som EU støtter.

Foreløbig menes 682 migranter at være omkommet på Middelhavet i år, vurderer Den Internationale Organisation for Migration (IOM).

65 migranter med kurs mod Europa fra Libyen druknede i maj, da også deres båd kæntrede ud for Tunesien.

/ritzau/Reuters