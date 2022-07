Lyt til artiklen

Hvordan kan jeg undgå min værnepligt i militæret?

Det spørgsmål er der mange russiske mænd, der stiller i øjeblikket.

Det melder flere advokater og rettighedsforkæmpere, som hjælper de unge mænd med at skippe værnepligten.

22-årige Danila Davydov er en af dem, der har droppet det russiske militær, og han har talt med Reuters.

»Jeg ønskede ikke at gå i krig eller i fængsel, så jeg besluttede at tage afsted,« siger Danila Davydov, der i skrivende stund befinder sig i Kasakhstan.

Ganske få uger efter at Rusland invaderede Ukraine, valgte den 22-årige russer at forlade hjemlandet.

Han frygtede, at han skulle kæmpe i en krig, som han ikke støtter. Og han er ikke alene.

Flere advokater og rettighedsforkæmpere har udtalt, at et stigende antal af unge russiske mænd opsøger dem i håbet om at skippe landets obligatoriske militærtjeneste.

Nogle vælger – ligesom Danila Davydov – at forlade landet, mens andre søger råd om alternative veje for at undgå militæret.

Der er også dem som vælger at ignorere deres indkaldelse til militæret, men det kan medføre konsekvenser.

Man risikerer bøder eller op til to års fængsel, hvis man ignorerer sin indkaldelse til militæret i Rusland. Militærtjenesten er obligatorisk for mænd i alderen 18 til 27.